Autostrada A1 | stazione di Firenze Scandicci chiusa per una notte

Firenzepost.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per consentire interventi di manutenzione, la stazione di Firenze Scandicci sull'autostrada A1 sarà chiusa per una notte. Ecco cosa sapere sui percorsi alternativi e le tempistiche della chiusura, per garantire una viabilità fluida e sicura durante i lavori.

I percorsi alternativi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

autostrada a1 stazione di firenze scandicci chiusa per una notte

© Firenzepost.it - Autostrada A1: stazione di Firenze Scandicci chiusa per una notte

autostrada a1 stazione firenzeA1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FIRENZE SCANDICCI E AREE DI PARCHEGGIO VILLA COSTANZA EST E VINGONE EST - NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FIRENZE SCANDICCI E AREE DI PARCHEGGIO VILLA COSTANZA EST E VINGONE EST Roma, 12 dicembre 2025 - Scrive trasporti-italia.com

autostrada a1 stazione firenzeAutostrade, occhio ai cantieri. Raffica di chiusure in Toscana - Tanti lavori in programma in questi giorni, la mappa degli interventi. Lo riporta lanazione.it

Ecco il nuovo tratto dell'A1, tra Barberino e Firenze, e la galleria a 3 corsie più grande d’Europa

Video Ecco il nuovo tratto dell'A1, tra Barberino e Firenze, e la galleria a 3 corsie più grande d’Europa