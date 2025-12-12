Autostrada A1 Direttissima | stazione di Firenzuola chiusa stanotte

Stasera, la stazione di Firenzuola sull'autostrada A1 Direttissima sarà chiusa temporaneamente. Per chi percorre questa tratta, si consiglia di utilizzare l'uscita alternativa presso la stazione di Barberino di Mugello. La chiusura è prevista per motivi tecnici e durerà tutta la notte, influenzando i piani di viaggio dei conducenti diretti verso sud o nord.

In alternativa uscita consigliata alla stazione di Barberino di Mugello L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it Autostrade, occhio ai cantieri. Raffica di chiusure in Toscana Autostrade, occhio ai cantieri. Raffica di chiusure in Toscana - Tanti lavori in programma in questi giorni, la mappa degli interventi. lanazione.it Autostrada: camion a fuoco in galleria A1, chiuso tratto Direttissima - Per un camion in fiamme in galleria è stato temporaneamente chiuso al traffico dalle 2 il tratto sull'autostrada A1 Milano- tg24.sky.it WWW.ACQUARIOPESCASPORT.IT NOVITÀ IN DIRETTISSIMA! ????Acquario pesca sport via della pace n.29 Suzzara MN - vicino uscita autostrada del Brennero a22 Pegognaga Mn Spese spedizione assicurata bene imballata - Pagamento con Postep - facebook.com facebook © Firenzepost.it - Autostrada A1, Direttissima: stazione di Firenzuola chiusa stanotte

A1 Nuovo casello e svincolo Firenzuola Mugello

Video A1 Nuovo casello e svincolo Firenzuola Mugello Video A1 Nuovo casello e svincolo Firenzuola Mugello