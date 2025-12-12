Automotive ceduta la maggioranza di Italdesign agli indiani di Ust | operazione da 150 milioni di euro
Italdesign, storica azienda torinese nel settore automotive fondata da Giorgetto Giugiaro nel 1969, ha concluso la cessione della maggioranza delle sue quote agli indiani di Ust, in un'operazione da 150 milioni di euro. Si tratta di un nuovo capitolo nella storia di questa realtà, che continua a evolversi attraverso investimenti internazionali.
Una storia che si ripete: anche Italdesign, storica azienda del settore automotive del Torinese, fondata da Giorgetto Giugiaro nel 1969, è stata ceduta ad (altri) capitali stranieri. Audi, parte del gruppo tedesco Volkswagen, dopo aver acquistato nel 2010 ha oggi ceduto la sua maggioranza alla. Torinotoday.it
Audi cede la maggioranza di Italdesign agli americani di Ust Global: a Lamborghini una minoranza dell'azienda fondata da Giugiaro - La cessione da parte di Volkswagen dell'azienda fondata dal designer Giugiaro.

Il manager del gruppo che ha rilevato la maggioranza dell'azienda automotive: «Non ci saranno riduzioni di organico. Andremo avanti con l'attuale management, ad incluso»