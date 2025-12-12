Auto stipata di materiale va a fuoco sotto a un palazzo le fiamme stavano per raggiungere le abitazioni

Venerdì 12 dicembre, alle 13:45, un incendio ha coinvolto una Mercedes station wagon stipata di materiale, che stava per raggiungere un edificio residenziale. Le fiamme hanno minacciato le abitazioni vicine, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco per circoscrivere il rogo e prevenire ulteriori danni.

Una Mercedes station wagon è stata divorata dalle fiamme attorno alle 13,45 di venerdì (12 dicembre). L'incendio è divampato in via Giacomo Matteotti, in una corte interna di abitazioni di proprietà Acer, e solo grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco si sono evitate conseguenze molto.

