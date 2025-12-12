Auto sospetta bloccata alla periferia di Carpi a bordo tre denunciati per truffa

Nella tarda mattinata di ieri, la Polizia di Stato di Carpi ha fermato un'auto sospetta con targa britannica lungo la Strada Statale Romana Sud. L'operazione ha portato al blocco del veicolo e alla denuncia di tre persone per sospetta truffa, evidenziando l'attività di controllo e prevenzione sul territorio.

Nella tarda mattinata di ieri, la Polizia di Stato di Carpi ha fermato in via amministrativa un'autovettura con targa britannica che stava circolando in circostanze sospette lungo la Strada Statale Romana Sud.Durante il controllo, il conducente ha tentato una manovra in retromarcia per sfuggire. Modenatoday.it Fermata un’auto sospetta segnalata dal Targa System: via bloccata per 45 minuti Fermata un’auto sospetta segnalata dal Targa System: via bloccata per 45 minuti - Fano (Pesaro e Urbino), lunedì 3 novembre 2025 – Via Giulio Cesare bloccata per circa tre quarti d'ora, questa mattina, per un controllo approfondito della Polizia Locale su un'auto bianca segnalata ... ilrestodelcarlino.it Auto cerca di dileguarsi, bloccata. A bordo c’erano tre pregiudicati - Auto sospetta, la polizia la insegue, la ferma e scopre tre pericolosi pregiudicati al suo interno: due donne e un uomo di origini rumene, residenti fuori regione, tutti sui 25 anni. ilrestodelcarlino.it ??Quando gli agenti si sono avvicinati a un'auto sospetta il conducente si è allontanato a tutta velocità. - facebook.com facebook

Braquages, stups, violences avec la Bac de Toulon | Non censuré

Video Braquages, stups, violences avec la Bac de Toulon | Non censuré Video Braquages, stups, violences avec la Bac de Toulon | Non censuré