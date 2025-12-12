Auto si scontra contro un camion | muore a 34 anni Michela Ferrandino

Una tragica collisione tra un'auto e un camion si è verificata in Puglia, causando la morte di Michela Ferrandino, 34 anni. L'incidente è avvenuto in località San Nazario, lungo la provinciale 38 per Apricena, lasciando la comunità sotto shock.

Tragedia in Puglia. Una donna è morta in un incidente stradale avvenuto in località San Nazario, lungo la provinciale 38 per Apricena, in provincia di Foggia. La vittima era alla guida della sua auto che, per cause da accertare, si è scontrata con un camion proveniente nel senso opposto di marcia.

