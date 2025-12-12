Auto ribaltata tra via Gobetti e via Zara a Genova colpiti alcuni scooter in sosta | Foto

Un incidente tra due auto si è verificato all’incrocio tra via Gobetti e via Zara a Genova, causando il ribaltamento di uno dei veicoli. A seguito dello scontro, alcuni scooter in sosta sono stati coinvolti. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Incidente tra due auto all'incrocio tra via Gobetti e via Zara. A seguito dell'urto uno dei veicoli si è ribaltato schiantandosi poi contro alcuni motocicli: nessuno per fortuna si è fatto male.

