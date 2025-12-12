Auto ribaltata tra via Gobetti e via Zara a Genova colpiti alcuni scooter in sosta | Foto
Un incidente tra due auto si è verificato all’incrocio tra via Gobetti e via Zara a Genova, causando il ribaltamento di uno dei veicoli. A seguito dello scontro, alcuni scooter in sosta sono stati coinvolti. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.
Incidente tra due auto all’incrocio tra via Gobetti e via Zara. A seguito dell’urto uno dei veicoli si è ribaltato schiantandosi poi contro alcuni motocicli: nessuno per fortuna si è fatto male. Ilsecoloxix.it
Auto ribaltata tra via Gobetti e via Zara a Genova, colpiti alcuni scooter in sosta: nessun ferito
Auto ribaltata tra via Gobetti e via Zara a Genova, colpiti alcuni scooter in sosta: nessun ferito - A seguito dell’urto uno dei veicoli si è ribaltato schiantandosi poi contro alcuni motocicli: ... ilsecoloxix.it
Genova, Incidente in via Gobetti: auto si ribalta, 69enne ferita lievemente - Una donna ha riportato un trauma da cintura dopo il ribaltamento della sua auto. telenord.itAUGURI PER UNA PRONTA GUARIGIONE! Un’auto dei Carabinieri di Voghera si è ribaltata questa mattina a Quattordio, in provincia di Alessandria, durante un inseguimento. I due militari a bordo sono stati trasportati in ospedale in codice giallo, non in peric - facebook.com facebook#fermo, #incidente stradale in #contrada castiglione: auto ribaltata, persona estratta dall'abitacolo x.com
Incidente show a Barriera Margherita. Auto ribaltata: un ferito