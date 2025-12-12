Auto ribaltata tra via Gobetti e via Zara a Genova colpiti alcuni scooter in sosta | Foto

12 dic 2025

Un incidente tra due auto si è verificato all’incrocio tra via Gobetti e via Zara a Genova, causando il ribaltamento di uno dei veicoli. A seguito dello scontro, alcuni scooter in sosta sono stati coinvolti. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Auto ribaltata tra via Gobetti e via Zara a Genova, colpiti alcuni scooter in sosta: nessun ferito

