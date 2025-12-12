Auto ibride ora l’Ue cambia idea Rinvio di cinque anni dei divieti

L'Unione Europea rinvia di cinque anni il divieto di vendita delle auto a combustione interna, dopo pressioni di Italia e Germania. La revisione del regolamento, prevista per il 16 dicembre, riflette una maggiore prudenza nei confronti delle politiche ambientali e delle strategie di mobilità, segnando un cambiamento rispetto alla decisione iniziale di eliminare le auto tradizionali entro il 2035.

La pressione di Italia e Germania induce la Commissione a una maggiore prudenza. Il 16 dicembre, salvo ripensamenti, la Commissione europea presenterà la revisione del regolamento in materia di emissioni delle autovetture, la famigerata norma che impone lo stop alle auto con motore a combustione interna dal 2035. Secondo l’agenzia Bloomberg, conterrà un rinvio di cinque anni del divieto di immatricolazione di auto con motore a scoppio, spostandolo al 2040, ma solo per i veicoli ibridi plug-in e quelli con range extender (auto elettriche con motore a carburante che aiuta la batteria). Le emissioni di questi veicoli potranno essere compensate grazie all’utilizzo di biocarburanti avanzati e dei cosiddetti e-fuel, nonché all’utilizzo di acciaio green nella produzione di veicoli. Laverita.info

