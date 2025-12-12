Auto benzina e diesel, salta il divieto del 2035. La Ue pronta a spostarlo

L'Unione europea potrebbe posticipare o modificare il divieto del 2035 sulla vendita di auto a benzina e diesel, inizialmente previsto come misura definitiva per la transizione verso veicoli più sostenibili. La decisione, ancora in fase di valutazione, riflette un possibile ripensamento delle politiche ambientali e di mobilità futuri.

Il divieto assoluto imposto dall'Unione europea riguardo la vendita di nuove auto a benzina e diesel a partire dal 2035 è destinato a essere attenuato e probabilmente rinviato. Manfred Weber, eurodeputato e presidente del gruppo conservatore del Partito Popolare Europeo al Parlamento di Strasburgo, ha dichiarato al quotidiano tedesco Bild che la data limite sarà modificata la prossima settimana. La decisione, che dovrebbe essere annunciata dalla Commissione europea martedì prossimo, proprio a Strasburgo, rappresenterebbe una mossa divisiva, che farebbe infuriare gli ambientalisti, i quali sostengono che equivarrebbe a "svuotare" il principale accordo "verde" dell'Ue, ma darebbe respiro all'industria automobilistiche. Iltempo.it

