Austria approvata la legge che vieta il velo a scuola | è subito polemica

In Austria, il 11 dicembre è stata approvata una legge che vieta alle studentesse sotto i 14 anni di indossare il velo nelle scuole. La decisione ha suscitato immediatamente polemiche e dibattiti sul rispetto dei diritti individuali e sulla libertà di scelta.

In Austria i deputati, in data 11 dicembre, ha approvato una legge che vieta alle studentesse al di sotto dei 14 anni di indossare il velo nelle scuole. L’attuale governo in carica, guidato dal cancelliere Christian Stocker, ha avanzato la richiesta. Lo scopo, secondo quanto dichiarato, è di proteggere le ragazze da una forma di “ oppressione culturale “. Il divieto del velo “intensifica le discriminazioni”. Il presidente del partito liberale Neos, Yannick Shetty, ha elogiato la legge, sostenendo che questa permetterà di limitare “in una certa misura l’oppressione culturale”. Anche Claudia Plakolm, ministra dell’integrazione, ha similmente approvato la legge, sostenendo che vi sia il rischio di una fusione tra religione e oppressione, specie se una bambina è obbligata a coprire il suo corpo. Metropolitanmagazine.it

