Australia fatta la legge trovato l’inganno | il divieto di uso dei social è stato aggirato dai minori in meno di 5 minuti

Il 10 dicembre 2025 l’Australia ha introdotto una nuova legge che vieta ai minori di 16 anni l’accesso ai principali social media. Tuttavia, in meno di cinque minuti, molti giovani hanno trovato modi per aggirare il divieto, sollevando interrogativi sull’efficacia delle misure e sulle strategie di adattamento dei minori alle restrizioni.

Il 10 dicembre 2025 ha segnato un momento storico per l’ Australia: è entrata in vigore la legge che vieta ai minori di 16 anni l’accesso ai principali social media, TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, Facebook e X. La misura, approvata dal Parlamento australiano nel novembre 2024 dopo un braccio di ferro con Big Tech, impone alle piattaforme di verificare l’età degli utenti e bloccare gli account dei minori, con multe fino a 50 milioni di dollari australiani (circa 32 milioni di dollari USA) in caso di violazioni. Il governo australiano, guidato dal primo ministro Anthony Albanese, ha motivato la decisione con la necessità di proteggere i giovani da contenuti dannosi, algoritmi adattivi e impatti negativi sulla salute mentale, come la perdita di sonno e l’aumento di ansia e depressione. Ilfattoquotidiano.it

Reddit ha fatto ricorso all’Alta Corte dell’Australia contro il divieto di far usare i social ai minori di 16 anni x.com