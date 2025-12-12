Australia arriva il primo ricorso contro il divieto dei social
In Australia, il divieto dei social network per gli under 16 sta suscitando un acceso dibattito. Dopo le proteste di due 15enni, che hanno contestato le restrizioni come una violazione della libertà di espressione, arriva ora il primo ricorso ufficiale contro la misura, con Reddit che si schiera contro le recenti decisioni governative.
Il divieto dei social network agli Under 16 in Australia continua a far discutere. Dopo due 15enni, che nei giorni scorsi hanno contestato la mossa del governo parlando di violazioni alla propria libertà di espressione, scende in campo anche Reddit. La piattaforma statunitense, coinvolta nel blocco come Meta, TikTok e X, ha presentato ricorso all’Alta Corte – il tribunale di maggior grado nel Paese – chiedendo l’abolizione della legge entrata in vigore lo scorso 10 dicembre. Il forum della Silicon Valley ha parlato, come riporta Reuters, di una violazione della privacy degli utenti e lesione del loro diritto alla libertà di espressione politica. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Manca ancora l’ufficialità, ma Milan-Como non si giocherà a Perth, in Australia. Dopo l’indiscrezione nella giornata di martedì 9 dicembre, arriva conferma anche dalle parole di Paolo Scaroni, presidente del Milan, nel corso di una lunga intervista a Class CNB - facebook.com Vai su Facebook
#SerieA, niente #MilanComo a #Perth: l’annuncio dall’Australia che chiude le porte al calcio italiano #SempreMilan Vai su X
San Siro, arriva il primo ricorso al Tar contro la delibera di vendita: “Fermiamo il saccheggio del quartiere” - L’Associazione Gruppo Verde San Siro ha annunciato che nei prossimi giorni depositerà il primo ricorso al Tar contro la delibera del 29 settembre sulla vendita della Gfu San Siro e dello stadio ... Segnala fanpage.it
Triggiano, arriva il ricorso al Tar contro il premio di maggioranza: «È incostituzionale» - Il sindaco Toscano: «si tratta di una crociata contro la legge che ha garantito la governabilità nei comuni italiani» Paventato sin ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it
RICONOSCIMENTO INVALIDITÀ CIVILE: Cosa CAMBIA nel 2025