australia arriva il primo ricorso contro il divieto dei social

Il divieto dei social network agli Under 16 in Australia continua a far discutere. Dopo due 15enni, che nei giorni scorsi hanno contestato la mossa del governo parlando di violazioni alla propria libertà di espressione, scende in campo anche Reddit. La piattaforma statunitense, coinvolta nel blocco come Meta, TikTok e X, ha presentato ricorso all’Alta Corte – il tribunale di maggior grado nel Paese – chiedendo l’abolizione della legge entrata in vigore lo scorso 10 dicembre. Il forum della Silicon Valley ha parlato, come riporta Reuters, di una violazione della privacy degli utenti e lesione del loro diritto alla libertà di espressione politica. 🔗 Leggi su Lettera43.it