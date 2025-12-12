Aumento ore di lavoro degli ex Pip | presidio permanente sotto Palazzo d' Orleans

Un presidio permanente è stato avviato sotto Palazzo d'Orleans per protestare contro l'aumento delle ore di lavoro degli ex Pip. La protesta si intensifica a causa delle notizie negative che continuano ad arrivare, spingendo i manifestanti a chiedere attenzione e risposte alle istituzioni per le loro condizioni lavorative.

“Siamo costretti ad alzare il livello della protesta perché le notizie che arrivano continuano a essere sconfortanti”. Lo dichiarano i sindacalisti di Fp Cgil, Cisl Fp, SadirsUrsas, Ugl e Uil. “L’atto di responsabilità che abbiamo chiesto nei confronti di migliaia di lavoratori che da anni. Palermotoday.it

Ex Pip, Caronia: “Il governo verificherà le risorse Primo passo per l’aumento delle ore di lavoro”

Ex Pip, Caronia: “Il governo verificherà le risorse Primo passo per l’aumento delle ore di lavoro” - Il Governo si è impegnato a verificare con i tecnici le risorse per rendere possibile questo passo. canicattiweb.com

Ex PIP, Caronia: “Governo verificherà risorse: primo passo per aumento ore di lavoro” - "Entra nella Finanziaria il tema dell'aumento delle ore di lavoro degli ex PIP, i lavoratori con contratti precari del "Programma di Impiego ... sicilians.it

