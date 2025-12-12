Augias lo sfollagente cade dalla Torre di Babele | share mai così basso

La puntata del 10 dicembre di «La Torre di Babele Doc» condotta da Corrado Augias ha registrato uno degli ascolti più bassi di sempre per il programma, con uno share dell’1,7% e circa 180.000 spettatori. Un calo che evidenzia un pubblico in diminuzione e suscita riflessioni sulla situazione attuale della trasmissione culturale.

Uno share dell'1.7% pari a 180.000 spettatori. La puntata del 10 dicembre de «La Torre di Babele Doc», è stata senz'altro una delle meno viste di sempre per quanto riguarda il programma culturale condotto da Corrado Augias nel pomeriggio di La7. Certo, il traino di «Tagadà» di Tiziana Panella non poteva dirsi vantaggioso, e in particolare l'ultimo segmento denominato «#Focus», fermo al 2.8% pari a 247.000 teste, ma tant'è. Gli stessi numeri della versione prime time de La Torre di Babele non sono poi così eclatanti, un 5% circa, cifre lontane dai fasti di «diMartedì» di Giovanni Floris e de «La giornata particolare» di Aldo Cazzullo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Augias "lo sfollagente", cade dalla Torre di Babele: share mai così basso

