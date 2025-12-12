Attrazione fatale tra Giuntoli e Viola
Dopo un breve periodo lontano dal calcio italiano, Cristiano Giuntoli sembra essere pronto a rientrare in Serie A. A sei mesi dall'esonero dalla Juventus, il direttore sportivo si trova al centro di un'attrazione fatale con Viola Rieccolo, alimentando rumors e aspettative sul suo futuro professionale.
Rieccolo. A sei mesi dal bruciante esonero incassato dalla Juventus il ds Cristiano Giuntoli appare pronto a tornare in Serie A. Recentemente è stato avvistato a San Siro in occasione del derby, anche se spesso e volentieri fa capolino tra la Costa Azzurra e Londra per vedere dal vivo gare di Ligue 1 e Premier League. Il dirigente toscano spera, però, di rientrare in pista in Italia e punta alla Fiorentina, che potrebbe aver bisogno di un manager esperto per risollevarsi. Insieme per risorgere. Attrazione fatale nonostante il passato bianconero? Vedremo. Intanto Giuntoli, attraverso alcuni amici e intermediari, ha fatto pervenire la propria candidatura al presidente Commisso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
