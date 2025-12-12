Attività storiche | festa a Sondrio per le imprese che resistono nel tempo

A Sondrio si è concluso il tour di Regione Lombardia dedicato alle Attività storiche, imprese che da anni contribuiscono alla tradizione e all’economia locale. La festa ha celebrato il loro impegno e la loro capacità di resistere nel tempo, riconoscendo il valore delle aziende che rappresentano un patrimonio culturale e imprenditoriale della regione.

La tappa di Sondrio ha segnato l'ultima fermata del tour con cui Regione Lombardia, nel 2025, ha premiato sul territorio le Attività storiche riconosciute dell'anno. L'iniziativa, voluta dall'assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, ha portato in città la consegna dei marchi. Giornata speciale per le 31 nuove Attività storiche della provincia di Sondrio. Sono state premiate in Camera di Commercio di Sondrio da Regione Lombardia. Unione CTS Sondrio presente con la presidente Loretta Credaro. Regione celebra le nuove attività storiche: riconoscimenti anche a Luino e nell'alto Varesotto.