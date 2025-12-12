Attivata la nuova risonanza magnetica all' ospedale di Volterra | investimento da 600mila euro
È stata attivata all'ospedale di Volterra una nuova risonanza magnetica ad alto campo, frutto di un investimento di 600 mila euro. Questa apparecchiatura di ultima generazione migliora la qualità delle immagini, riduce i tempi degli esami e aumenta il comfort dei pazienti, rafforzando le servizi di radiodiagnostica della struttura.
All'ospedale di Volterra, al reparto di radiodiagnostica, è partita l'attività della nuova risonanza magnetica ad alto campo (1,5 tesla), un'apparecchiatura di ultima generazione progettata per offrire immagini estremamente dettagliate, esami più rapidi e maggiore comfort per il paziente. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
