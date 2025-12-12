Attentato a Ranucci i testimoni | Abbiamo visto almeno due persone scappare su un'auto
Nell'attentato davanti casa di Sigfrido Ranucci, testimoni riferiscono di aver visto almeno due persone fuggire a bordo di un'auto. Le forze dell'ordine stanno indagando sugli esecutori, con l'obiettivo di individuare i mandanti dell'episodio. La vicenda solleva interrogativi sulla matrice e le eventuali responsabilità coinvolte.
Nell’attentato davanti casa di Sigfrido Ranucci avrebbero agito in due o tre persone. Gli inquirenti puntano sugli esecutori per arrivare ai mandanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L’attentato a Ranucci, l’attacco alla sede della Stampa, quanto succede da anni con Gedi e i giornali di sua proprietà, la governance della Rai… tutto in Italia ci dice che abbiamo bisogno di una stampa libera da pressioni economiche, politiche e sociali. Abbia - facebook.com Vai su Facebook
Attentato a Sigfrido Ranucci, i testimoni: «Due o tre persone a bordo di un’auto nera. Uno è sceso per piazzare l’esplosivo» - La strategia degli inquirenti: identificare gli esecutori materiali per risalire ai mandanti. Segnala msn.com
Attentato a Sigfrido Ranucci, decine di telecamere al setaccio. L'appello del Pd: "Si ritirino le querele" - Sigfrido Ranucci, come riportato dal Corriere della Sera, ha detto che dal 2009 sta ricevendo minacce. Come scrive romatoday.it
Attentato a Sigfrido Ranucci, una testimone: «Non avremmo mai pensato ad una bomba»