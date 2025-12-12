Attentato a Ranucci i testimoni | Abbiamo visto almeno due persone scappare su un’auto

Il 16 ottobre, davanti alla casa di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, si è verificato un grave attentato esplosivo. Testimoni oculari riferiscono di aver visto almeno due persone fuggire a bordo di un'auto. L'episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza del giornalista e sulla situazione di minaccia che circonda figure impegnate nel giornalismo d'inchiesta.

Il giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione d'inchiesta Report, è stato vittima di un grave attentato esplosivo lo scorso 16 ottobre davanti alla sua abitazione. L'episodio ha scosso il mondo dell'informazione italiana, mettendo in luce i rischi concreti a cui possono essere esposti i giornalisti che trattano tematiche delicate e complesse. La vicenda è un monito sulla necessità di protezioni adeguate per chi ogni giorno indaga su fatti di cronaca e corruzione. L'attacco, che ha provocato ingenti danni materiali e una minaccia diretta alla sicurezza personale di Ranucci e della sua famiglia, ha riacceso il dibattito pubblico sul ruolo dei giornalisti e sulla libertà di stampa, messa a dura prova quando interessi criminali o illeciti entrano in conflitto con l'inchiesta giornalistica.