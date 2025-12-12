Attacchi hacker al traffico aereo e interferenze nelle elezioni federali del 2025 le accuse di Berlino | Sono opera del servizio segreto militare di Mosca

Berlino accusa il servizio segreto militare di Mosca di aver orchestrato attacchi hacker rivolti al traffico aereo e alle elezioni federali del 2025. Lo scorso anno, un attacco informatico coinvolse il collettivo APT28 e il GRU, evidenziando le tensioni e le minacce cibernetiche tra Russia e Germania, con implicazioni geopolitiche di vasta portata.

Lo scorso anno un attacco informatico al controllo del traffico aereo a opera del collettivo di hacker APT28 e del GRU, l’agenzia di intelligence militare. Che a febbraio, poi, avrebbe tentato di influenzare le elezioni federali attraverso una campagna chiamata “Storm 1516”. Sono le due accuse mosse alla Russia dal Bundesregierung, il governo federale tedesco, che ha annunciato la convocazione di Sergei Netchajew, l’ambasciatore di Mosca a Berlino. Il portavoce del ministero, Martin Giese, ha dichiarato che l’attacco informatico contro la Deutsche Flugsicherung (l’ente che monitora la sicurezza dei voli) avvenuto nell’agosto 2024 è stato identificato e attribuito con chiarezza all’hacker collettivo noto come “Fancy Bear” e riconducibile al servizio segreto militare. Ilfattoquotidiano.it

Berlino accusa Mosca di un ciberattacco contro la sicurezza aerea e d’ingerenze elettorali - Il 12 dicembre la Germania ha attribuito alla Russia un “attacco informatico” contro il suo sistema di controllo del traffico aereo nel 2024 e una “campagna di destabilizzazione” in occasione delle el ... internazionale.it

La Germania ha accusato la Russia di aver compiuto un attacco informatico nel 2024 e di aver tentato di influenzare le elezioni del 2025 - La Germania ha accusato la Russia di essere responsabile di un attacco informatico al sistema di controllo del traffico aereo avvenuto in Germania nell’agosto del 2024 e di aver tentato di influenzare ... ilpost.it

