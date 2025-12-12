Attacchi dei lupi spavento a Modigliana

A Modigliana, gli attacchi dei lupi stanno generando preoccupazione tra la popolazione, costretta a modificare le proprie abitudini a causa delle numerose uccisioni di animali, anche nelle aree periferiche del paese. La crescente presenza di questi predatori ha suscitato diverse denunce e allarme tra i residenti.

I lupi a Modigliana sono diventati un problema per tante persone spaventate e con abitudini modificate per le numerose uccisioni di animali persino nella prima periferia del paese, come confermato dalle numerose denunce. Al Bar Centrale per parlare della situazione si sono presentati in molti e tanti hanno ascoltato gli sfoghi annuendo. Sono state ritrovate carcasse di animali nelle abituali strade per le passeggiate e vicino ad allevamenti. I fungaioli preferiscono ridurre le uscite nell’habitat boschivo dei lupi da quando loro sono apparsi in quello degli umani. A Davide Mancinella hanno ammazzato un’asina nel 2019 in località San Valentino, un’altra adulta di quattro anni 15 giorni orsono ed era all’interno di un recinto di filo spinato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Attacchi dei lupi, spavento a Modigliana

Terrificanti attacchi di lupi ripresi dalle telecamere

