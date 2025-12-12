Atripalda AV – Carabinieri incontrano gli studenti dell’Istituto De Amicis – Masi per promuovere la sicurezza nell’uso dei fuochi d’artificio

Atripalda (AV) – I Carabinieri hanno incontrato gli studenti dell’Istituto “De Amicis – Masi” per sensibilizzare sui rischi legati all’uso dei fuochi d’artificio. L’obiettivo è promuovere comportamenti responsabili e sicuri durante le festività, attraverso un percorso informativo rivolto ai giovani, per rafforzare la cultura della sicurezza tra le nuove generazioni.

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie e di fine anno, periodo in cui si registra un incremento degli incidenti causati dall'uso improprio o incauto di petardi e fuochi d'artificio, i Carabinieri della Stazione di Atripalda, coadiuvati dal personale specializzato dell'Aliquota Artificieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, hanno svolto nella giornata di ieri un incontro formativo presso la scuola secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo Statale "De Amicis – Masi " di Atripalda.

