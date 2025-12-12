Atreju | Youtrend per 48% Meloni avrebbe ' vinto' in dibattito con Schlein e Conte

Un sondaggio di Youtrend analizza le percezioni degli italiani in caso di dibattito tra Giorgia Meloni, Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Sebbene l'evento non si sia svolto, i risultati indicano che la premier sarebbe risultata più convincente per il 48% degli intervistati, mentre la segretaria del PD sarebbe stata percepita come meno convincente dal 44%.

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Il dibattito tra Giorgia Meloni, Giuseppe Conte e Elly Schlein ad Atreju alla fine non si è tenuto, ma un sondaggio nazionale di Youtrend rivela che in questo ipotetico confronto a tre la premier sarebbe stata la più convincente per il 48% degli italiani, mentre la segretaria del PD sarebbe stata la meno convincente per il 44% degli intervistati. In posizione intermedia invece il leader del Movimento 5 Stelle, che per il 43% del campione non sarebbe stato né il più né il meno convincente dei tre. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Atreju: Youtrend, per 48% Meloni avrebbe 'vinto'in dibattito con Schlein e Conte

