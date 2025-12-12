Atreju studenti di Medicina contro ministra Bernini | Il semestre filtro ci farà perdere l' anno lei | Siete poveri comunisti inutili - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento pubblico, studenti di Medicina di Atreju hanno protestato contro le decisioni della ministra Bernini, che ha risposto con commenti duri e offensivi. L'intervento è stato interrotto, evidenziando tensioni tra rappresentanti istituzionali e studenti. Un episodio che ha acceso il dibattito sulla gestione dell'istruzione e il rapporto tra politica e giovani.

Interrotta durante il suo intervento pubblico, la ministra ha additato gli studenti in protesta definendone l'"inutilità". Poi l'affondo: "Questa degli studenti è la strategia del caos: parlano ma non ascoltano. Comincio a preoccuparmi quando qualche partito politico fa loro eco". Dure le reazioni d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

atreju studenti di medicina contro ministra bernini il semestre filtro ci far224 perdere l anno lei siete poveri comunisti inutili video

© Ilgiornaleditalia.it - Atreju, studenti di Medicina contro ministra Bernini: "Il semestre filtro ci farà perdere l'anno", lei: "Siete poveri comunisti inutili" - VIDEO

atreju studenti medicina controBernini contestata a Atreju 2025: studenti di Medicina in protesta contro il semestre filtro. La ministra: “Siete dei poveri comunisti” - Bernini li liquida come “poveri comunisti”, scatenando reazioni a catena. mam-e.it scrive

atreju studenti medicina controAtreju, Bernini contestata dagli studenti di Medicina: "Siete dei poveri comunisti". VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atreju, Bernini contestata dagli studenti di Medicina: 'Siete dei poveri comunisti'. Scrive tg24.sky.it

Bernini contestata dagli studenti di Medicina ad Atreju: Siete sempre dei poveri comunisti

Video Bernini contestata dagli studenti di Medicina ad Atreju: Siete sempre dei poveri comunisti