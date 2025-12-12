Atreju studenti di Medicina contro ministra Bernini | Il semestre filtro ci farà perdere l' anno lei | Siete poveri comunisti inutili - VIDEO

Durante un evento pubblico, studenti di Medicina di Atreju hanno protestato contro le decisioni della ministra Bernini, che ha risposto con commenti duri e offensivi. L'intervento è stato interrotto, evidenziando tensioni tra rappresentanti istituzionali e studenti. Un episodio che ha acceso il dibattito sulla gestione dell'istruzione e il rapporto tra politica e giovani.

Interrotta durante il suo intervento pubblico, la ministra ha additato gli studenti in protesta definendone l'"inutilità". Poi l'affondo: "Questa degli studenti è la strategia del caos: parlano ma non ascoltano. Comincio a preoccuparmi quando qualche partito politico fa loro eco".

