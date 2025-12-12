Atreju studenti di Medicina contestano il semestre filtro | Rischiamo di perdere l’anno La ministra Bernini | Siete dei poveri comunisti

Durante l’evento Atreju a Castel Sant’Angelo, studenti di Medicina hanno protestato energicamente contro il semestre filtro, rischiando di perdere l’anno accademico. La ministra Anna Maria Bernini ha risposto con dure parole, definendo i contestatori “poveri comunisti”. La manifestazione ha così interrotto l’intervento istituzionale, accendendo il dibattito sulle misure universitarie in corso.

Una contestazione accesa ha interrotto l’intervento della ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini durante la kermesse di Fratelli d’Italia Atreju, in corso a Castel Sant’Angelo a Roma. Protagonisti della protesta sono stati gli studenti dell’Unione degli Universitari, che hanno manifestato il loro dissenso contro la riforma dell’accesso a Medicina e in particolare contro il semestre filtro. La scena si è consumata mercoledì 11 dicembre, durante un panel dal titolo Alleanze per il sapere: politica e accademia in dialogo. Appena la ministra ha preso la parola, un gruppo di studenti seduti tra il pubblico ha iniziato a urlare: “Non ce la facciamo più, con il semestre filtro rischiamo di perdere un anno. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Atreju, studenti di Medicina contestano il semestre filtro: “Rischiamo di perdere l’anno”. La ministra Bernini: “Siete dei poveri comunisti”

