Atreju s’infiamma sulla giustizia Bignami inchioda Parodi Anm | Toghe e sinistra vogliono solo affossare il governo

L'evento Atreju si accende sul tema della giustizia, con forti schieramenti e accuse tra politica e magistratura. Bignami critica Parodi e l'Anm, accusandoli di voler ostacolare il governo, mentre Parodi invita al dialogo tra magistratura e cittadini, evidenziando l'importanza di un confronto aperto e costruttivo.

"Grazie dell'invito, sono contento di essere qui perché credo che l'Anm debba avere un dialogo con tutti i cittadini". Esordio di classe, quello del presidente di Anm Cesare Parodi al dibattito ad 'Atreju' su 'Una riforma a lungo attesa: i nuovi Csm e l'Alta Corte disciplinare', moderato dal direttore dell'Adnkronos Davide Desario. Poi però i toni si sono inevitabilmente acc esi. "Questo è il principale partito italiano, è un preciso dovere confrontarsi". La giustizia, però, non aiuta il dialogo, se dall'altra parte c'è una corporazione come quella dei giudici. Atreju lascia spazio al confronto sulla giustizia.