atreju scintille con parodi sul caso palamara

Durante l'evento 'Atreju', si è acceso un acceso dibattito sulla giustizia, in particolare sul caso Palamara, con tensioni tra alcuni relatori e Barbara Parodi. La tavola rotonda, intitolata 'Una riforma a lungo attesa: i nuovi Csm e l'Alta Corte disciplinare', ha visto confronti vivaci su temi di grande attualità nel settore giudiziario.

Dibattito acceso ad 'Atreju' durante la tavola rotonda sulla giustizia dal titolo 'Una riforma a lungo attesa: i nuovi Csm e l'Alta Corte disciplinare', moderata dal direttore di Adnkronos Davide Desario. Qualche fischio e brusii dalla platea alle parole del presidente dell'Anm Cesare Parodi e di Alfonso Colucci, deputato M5S, applausi per gli esponenti della maggioranza soprattutto sul caso Palamara. "Noi non siamo favorevoli alla riforma, crediamo di dover difendere l'indipendenza della magistratura che non è un principio né di sinistra né di destra. L'Anm non vuole fare politica, vuole partecipare a un dibattito democratico", ha detto il presidente di Anm Cesare Parodi. Iltempo.it

Atreju è già una rissa: Schlein vuole il faccia a faccia con Meloni, la premier rilancia con il triello con Conte - Altro caso politico, quello di Atreju, il festival di partito di Fratelli d’Italia, che già infiamma il dibattito e sfiora la rissa. msn.com

