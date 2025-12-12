Atreju l’intervista di Marco Travaglio al ministro Crosetto | segui la diretta

Nell'ambito della kermesse di Fratelli d’Italia, Atreju, si è svolta un’intervista tra Marco Travaglio e il ministro Crosetto. Segui la diretta dell’evento per scoprire le opinioni e le dichiarazioni dei protagonisti, all’interno di un contesto di grande fermento politico e mediatico.

Segui la diretta dalla kermesse di Fratelli d’Italia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it Castel Sant’Angelo Roma ? Oggi ad #Atreju parliamo di Difesa e sicurezza alle ore 18:00 – Sala Giustizia giusta - Introduco l'intervista del direttore de ‘Il Fatto Quotidiano’ Marco Travaglio al Ministro della Difesa Guido Crosetto @GiorgiaMeloni @Minist x.com Cosa c'è più surreale di Geppi Cucciari ma ovviamente Geppi Cucciari che intervista Gene Gnocchi a Splendida Cornice. Ne ha dette di ogni: "Avrei voluto girare una serie horror su Francesco Amadori, noto serial killer di polli "Per andare ad Atreju sari dispos - facebook.com facebook © Ilfattoquotidiano.it - Atreju, l’intervista di Marco Travaglio al ministro Crosetto: segui la diretta

Travaglio e la lezione di giornalismo e democrazia sul palco di FdI: Immaginate che...

Video Travaglio e la lezione di giornalismo e democrazia sul palco di FdI: Immaginate che... Video Travaglio e la lezione di giornalismo e democrazia sul palco di FdI: Immaginate che...