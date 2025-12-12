Atreju la riforma della giustizia sale sul palco Duello Nordio-Albano

Nel 2026, il dibattito politico si concentra sulla riforma della giustizia, con un confronto acceso tra Nordio e Albano. La prima parte dell'anno sarà caratterizzata dal focus sul referendum costituzionale sulla legge sulla separazione delle carriere, un tema centrale nel dibattito pubblico e politico in Italia.

La prima parte del 2026 vedrà come tema politico il confronto sul referendum costituzionale riguardante la legge sulla separazione delle carriere. La consultazione sarà a marzo, dice il ministro della Giustizia Carlo Nordio, sul palco di Atreju per un panel sull'argomento. E la sessione, moderata dal direttore del Foglio Claudio Cerasa, è molto «popolata» di protagonisti del dibattito, equamente distribuiti tra favorevoli e contrari. Dice Nordio che la riforma «si sarebbe dovuta realizzare 40 anni fa, è la conseguenza logica, giuridica, costituzionale del processo accusatorio, voluto da un eroe della Resistenza come Giuliano Vassalli». 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Atreju, la riforma della giustizia sale sul palco. Duello Nordio-Albano

Bernini bullizza gli studenti: «Poveri comunisti» Ad Atreju la contestazione degli studenti per la riforma dell'accesso a Medicina. Troppi pochi sopra la sufficienza, il ministero pensa ad ammettere tutti in graduatoria Alice Oliviero Vai su X

Ci vediamo domani dalle 17 ad #Atreju per parlare della riforma della giustizia, se ci siete! - facebook.com Vai su Facebook

Atreju, la riforma della giustizia sale sul palco. Duello Nordio-Albano - La prima parte del 2026 vedrà come tema politico il confronto sul referendum costituzionale riguardante la legge sulla separazione delle ... Da iltempo.it

Atreju, la giustizia che verrà - Ma non solo: si è parlato anche della lotta agli stupefacenti e dell’uso dell’intelligenza artificiale ... Lo riporta ciociariaoggi.it

Conte avverte Draghi: Non accetteremo la cancellazione del RDC e della riforma della Giustizia

Video Conte avverte Draghi: Non accetteremo la cancellazione del RDC e della riforma della Giustizia Video Conte avverte Draghi: Non accetteremo la cancellazione del RDC e della riforma della Giustizia