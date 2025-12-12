Atreju il giorno di Abu Mazen Il programma completo di venerdì 12 dicembre | segui la diretta

Venerdì 12 dicembre si apre il giorno di Abu Mazen ad Atreju, con un programma ricco di eventi e incontri. La giornata segna l'inizio del weekend conclusivo della manifestazione, offrendo numerose occasioni di approfondimento e confronto. Segui la diretta per non perdere gli appuntamenti principali di questa giornata dedicata a temi di grande interesse.

La giornata di oggi apre il fine settimana conclusivo di Atreju, contrassegnato da un programma ancora più intenso rispetto a quello dei giorni scorsi. Gli appuntamenti iniziano dal mattino, dopo la rassegna stampa “Buongiorno Atreju”, diffusa da Radio l’Italia chiamò, la radio dei gruppi parlamentari di FdI di Camera e Senato, e animata questa mattina dai membri dell’esecutivo di FdI Alfredo De Sio e Diego Petrucci. Numerosi e ad ampio spettro i dibattiti che si alternano nelle sale Giustizia Giusta e Livatino, dalla salute alla giustizia, passando per il cambiamento climatico, il taglio delle tasse, la lotta alla criminalità organizzata, le nuove rotte italiane tra accordi commerciali e geopolitica, nonché un focus sulle sfide future per i Conservatori, con i leader di Ecr di diversi Paesi europei. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it