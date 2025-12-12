Atreju il caso medicina Studenti contro Bernini Lei attacca | comunisti

Durante l'evento Atreju, la ministra dell’Università Anna Maria Bernini è stata contestata da studenti all'inizio del suo intervento. La discussione sulla prova di accesso a Medicina riaccende le polemiche, con gli studenti che criticano le politiche del governo e le accuse di politicizzazione, mentre Bernini risponde alle contestazioni.

La prova di accesso a Medicina torna a essere argomento di polemiche. Ieri la ministra dell’Università Anna Maria Bernini è stata contestata da un gruppo di studenti all’inizio del suo intervento ad Atreju. "Non ce la facciamo più, con il semestre filtro rischiamo di perdere un anno", hanno urlato i giovani. "Sapete come diceva il presidente Berlusconi? Siete sempre dei poveri comunisti. Prima di contestare fatemi parlare. Questo dimostra la vostra inutilità", ha replicato la ministra che è poi scesa dal palco per parlare con gli studenti. La ministra ha poi chiarito che "quella di oggi non è una sanatoria ma la naturale evoluzione di una riforma che deve aspettare di arrivare a tutte le fasi di attuazione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net