Atreju Giorgetti esalta il modello italiano | Fiducia significa stabilità Fazzolari | Meno sprechi più risorse alla gente

Durante Atreju, si è discusso del ruolo dell’Italia nel contesto internazionale, con interventi di figure istituzionali come il ministro Giorgetti e il sottosegretario Fazzolari. Il dibattito ha evidenziato l’importanza della stabilità e della fiducia, sottolineando la necessità di ridurre gli sprechi e di destinare più risorse alla popolazione.

In occasione di Atreju, non è mancato il focus sul ruolo della nostra penisola. A parlarne nel panel intitolato “ Il valore della stabilità: come è cambiata la percezione dell’Italia nel mondo” sono stati il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio G iovanbattista Fazzolari, Giada Giani, senior economista di Citi per l’Europa e Valbona Zeneli, socio senior al centro europeo Atlantic Council. Come ha spiegato il titolare di via XX settembre, “il fatto che questo governo non lasci un euro di debito creato da noi alle future generazioni è un qualche cosa che mi riempie di orgoglio, mi riempie davvero di orgoglio”. Secoloditalia.it Ci vediamo ad Atreju venerdì 12 alle 18 con il Sottosegretario alla PdC Giovanbattista Fazzolari, il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e tanti altri ospiti internazionali per parlare del valore economico della stabilità. Vi aspetto! #atreju #ylenjalucaselli #g - facebook.com facebook © Secoloditalia.it - Atreju, Giorgetti esalta il modello italiano: “Fiducia significa stabilità”. Fazzolari: “Meno sprechi, più risorse alla gente”