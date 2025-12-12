Atreju | Di Maio ' modello piano Mattei per far accelerare l' Imec'

Durante l'incontro ad Atreju, Di Maio ha sottolineato l'importanza di adottare un modello ispirato al piano Mattei per accelerare lo sviluppo dell'Imec, il Corridoio Economico India-Medio Oriente-Europa. L'obiettivo è rafforzare le connessioni tra Europa e Asia, con particolare attenzione al Mediterraneo, per favorire una maggiore integrazione e crescita economica.

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Al di là del corridoio Imec (Corridoio Economico India-Medio Oriente-Europa, ndr), India, Emirati Arabi, Arabia Saudita stanno costruendo progetti di connettività continui e da quest'altra parte, in Europa, secondo me dobbiamo accelerare un po' di più, soprattutto sul fronte mediterraneo. Io credo che Trieste, e l'Italia in generale, stia svolgendo un ruolo molto importante. L'Italia secondo me potrebbe usare il modello del piano Mattei per accelerare la progettazione, perché quello che ci serve adesso per far accelerare l'Imec sono i progetti e, su questo, coinvolgere il pubblico e il privato insieme è molto importante. Iltempo.it

Meloni chiude Atreju: «Arriveremo compatti a fine legislatura. Il modello Albania fa scuola. Landini? Non difende i lavoratori, ma la sinistra» - Così la premier e leader di FdI Giorgia Meloni ha caricato il suo partito chiudendo l'intervenendo dal palco di Atreju. ilmattino.it

Benvenuti ad Atreju 2025 ! ???? Fratelli d'Italia Marcello Gemmato Giovanni Maiorano - facebook.com Facebook

Di Maio ad Atreju: l’ex ministro agita le acque centriste X.com