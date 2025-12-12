Atreju Bernini e i poveri comunisti | la pezza peggiore del buco

L'articolo analizza l'episodio in cui Anna Maria Bernini ha risposto ad Atreju, evidenziando come la sua reazione sia risultata inefficace e controproducente, contribuendo a intensificare il dibattito politico piuttosto che chiarirlo. Un esempio di come le risposte impulsive possano peggiorare la percezione pubblica di una situazione già delicata.

Roma, 12 dic – A volte non è la contestazione a creare il caso politico: è la risposta. E quella di Anna Maria Bernini ad Atreju è stata una risposta pessima, scomposta, controproducente. Non parliamo dei soliti gruppetti filopalestinesi o dei centri sociali che trasformano ogni apparizione pubblica in un rito isterico. Stavolta davanti alla ministra c’erano studenti di Medicina, ragazzi che vivono sulla propria pelle gli effetti della riforma del cosiddetto semestre filtro. La Bernini ad Atreju sceglie di fare lo show. Nessun fischio organizzato, nessuno slogan ideologico: solo una protesta dura ma pacata su un tema reale, concreto, urgente. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Atreju, Bernini e i “poveri comunisti”: la pezza peggiore del buco

