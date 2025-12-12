Atletico Madrid-Valencia sabato 13 dicembre 2025 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici I Colchoneros tengono la porta inviolata?
L'anticipo di Liga tra Atletico Madrid e Valencia si svolgerà sabato 13 dicembre 2025 alle ore 14:00. Dopo una brillante reazione in Europa, i Colchoneros cercano di risollevare le sorti in campionato, affrontando una sfida che promette emozioni e suspense. Analizziamo formazioni ufficiali, quote e pronostici per questa importante partita.
L’Atletico Madrid ha avuto una forte e ottima reazione europea dopo due brutte delusioni in campionato: i Colchoneros in pochi giorni avevano visto praticamente dissolversi le speranze di titolo, per la doppia sconfitta esterna a Barcellona prima e Bilbao poi ed erano attesi da un’insidiosa gita ad Eindhoven. I Colchoneros sono stati capaci di battere . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com
Liga 2025-2026: Atletico Madrid-Valencia, le probabili formazioni - 2): Oblak; Molina, Pubill, Lenglet, Hancko; Simeone, Koke, Barrios, Almada; Alvarez, Sorloth. sportal.it
Pronostico Atletico Madrid-Valencia: non succede da 9 mesi - Valencia è una gara della sedicesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it
