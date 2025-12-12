Atalanta testa al campionato | domani sera arriva il Cagliari alla New Balance Arena Formazioni e diretta tv

Domani sera, alle 20.45, l’Atalanta affronta il Cagliari alla New Balance Arena in una sfida valida per il campionato. La squadra bergamasca punta a mantenere il momentum positivo dopo l’ultima vittoria casalinga contro la Fiorentina, in un match importante per consolidare la propria posizione in classifica.

Bergamo, 12 dicembre 2025 –  Domani sera l’Atalanta riceve il Cagliari alle 20.45 alla New Balance Arena in cerca un nuovo successo casalingo p er dare continuità dopo la vittoria interna di due settimane fa contro la Fiorentina. Dea attardata in classifica con 16 punti ma intenzionata a infilare un filotto pre natalizio approfittando di un calendario sulla carta agevole: stasera il Cagliari, domenica prossima la trasferta in casa del Genoa. I l tecnico Raffaele Palladino, alla vigilia della sfida contro i sardi, predica concentrazione e continuità.  “ È la testa che fa la differenza. La stanchezza dopo partite come quella contro il Chelsea non esiste. Sport.quotidiano.net

