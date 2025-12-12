Domani sera, alle 20.45, l’Atalanta affronta il Cagliari alla New Balance Arena in una sfida valida per il campionato. La squadra bergamasca punta a mantenere il momentum positivo dopo l’ultima vittoria casalinga contro la Fiorentina, in un match importante per consolidare la propria posizione in classifica.

Bergamo, 12 dicembre 2025 – Domani sera l’Atalanta riceve il Cagliari alle 20.45 alla New Balance Arena in cerca un nuovo successo casalingo p er dare continuità dopo la vittoria interna di due settimane fa contro la Fiorentina. Dea attardata in classifica con 16 punti ma intenzionata a infilare un filotto pre natalizio approfittando di un calendario sulla carta agevole: stasera il Cagliari, domenica prossima la trasferta in casa del Genoa. I l tecnico Raffaele Palladino, alla vigilia della sfida contro i sardi, predica concentrazione e continuità. “ È la testa che fa la differenza. La stanchezza dopo partite come quella contro il Chelsea non esiste. Sport.quotidiano.net

Atalanta, testa al campionato: domani sera arriva il Cagliari alla New Balance Arena. Formazioni e diretta tv - Il tecnico Palladino: “Dobbiamo entrare in campo con la fame e lo spirito giusto, perché tutte le partite di serie A sono complicate” ... sport.quotidiano.net

Atalanta, Palladino all'attacco del Cagliari: «Servono testa e fame, risalire in classifica è un obbligo» - Il mister alla ricerca della continuità per rivedere la squadra che ha vinto con il Chelsea ... bergamo.corriere.it

Chi ha visto la partita tra Atalanta e Chelsea lo sa. Lo sa che razza di prestazione ha fatto De Ketelaere, specialmente nel secondo tempo. Al di là dell’assist perfetto per la testa di Scamacca, il gol-vittoria e una bella smerdata all’indirizzo di Garnacho nel post - facebook.com Facebook

RT @Atalanta_BC: ? SCAMAAAAAAAAACCAAAAAAAAA Scamacca insacca di testa! Gianluca smashes in the leveller! #UCL #AtalantaChelsea 1-1 |… X.com