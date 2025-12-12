Atalanta Palladino | Voglio mentalità e coraggio visti con il Chelsea

In vista della sfida contro il Cagliari, l’allenatore dell’Atalanta Palladino sottolinea l’importanza di ritrovare mentalità e coraggio, evidenziando come siano elementi fondamentali già dimostrati con il Chelsea. Alla vigilia della partita, in conferenza stampa, il tecnico chiede una risposta forte sotto il profilo mentale dai suoi giocatori per affrontare al meglio la sfida.

CALCIO. L’allenatore nerazzurro in conferenza stampa alla vigilia del Cagliari: «Mi aspetto una risposta sotto il profilo mentale». Ecodibergamo.it

