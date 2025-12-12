ATALANTA-LECCE 1-1 | IN EVIDENZA | Entrambe le squadre segnano un rigore nel pareggio | Serie A 2024 25

Nel match di Serie A 2024/25 tra Atalanta e Lecce, entrambe le squadre sono riuscite a segnare un rigore, portando a casa un punto ciascuna. Karlsson ha aperto le marcature dal dischetto nel primo tempo, seguito da un rigore anche per il Lecce, regalando un pareggio emozionante e equilibrato a Bergamo.

Un rigore a testa ha visto entrambe le squadre accontentarsi di un punto a Bergamo. Karlsson ha aperto le marcature dal dischetto nel primo tempo, poi Mateo. Guarda questo video su Youtube L'articolo ATALANTA-LECCE 1-1 IN EVIDENZA Entrambe le squadre segnano un rigore nel pareggio Serie A 202425 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Campionato nazionale U18 Us Lecce - Atalanta Bc @francescoparentee #gol ? #lecce #atalanta www.GvTalentsAgent.com - facebook.com Vai su Facebook

Atalanta-Lecce 4-1, la partita vista da Serina: la prima vittoria è un proclama, viva il contropiede - E tornare allo stadio dopo la gara della Nazionale che ha portato consensi a Bergamo e all’Atalanta, ti ... Segnala bergamo.corriere.it

Calcio: Atalanta-Lecce 4-1 - RIPRODUZIONE RISERVATA 10 di 17 foto Serie A - Secondo ansa.it

A KARLSSON risponde il solito RETEGUI: Atalanta-Lecce 1-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Video A KARLSSON risponde il solito RETEGUI: Atalanta-Lecce 1-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights Video A KARLSSON risponde il solito RETEGUI: Atalanta-Lecce 1-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights