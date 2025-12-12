Atalanta con i titolarissimi contro il Cagliari; ma c’è la variabile influenza
L'Atalanta si prepara alla sfida contro il Cagliari con i titolarissimi, confermando la forte fiducia nella squadra che ha recentemente battuto il Chelsea. La partita, in programma sabato 13 dicembre alle 20:45 alla New Balance Arena, rappresenta un appuntamento importante, anche se resta da considerare la variabile dell'influenza di eventi esterni che potrebbero incidere sulla formazione.
CALCIO. Per la gara di sabato 13 dicembre alla New Balance Arena (alle 20,45) Palladino dovrebbe confermare quasi per intero la squadra che ha battuto il Chelsea. Davanti Cdk-Scamacca-Lookman, in difesa torna Hien.
L'ULTIMO TURNO DEGLI EX TIGROTTI SERIE A: Federico Gatti (Juventus) ha rimediato una lesione al menisco mediale, è già stato operato giovedì scorso a Nantes. Rientro previsto per metà gennaio. All'Atalanta il nuovo allenatore in seconda è Stefano Citt - facebook.com facebook
