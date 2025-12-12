Atalanta con i titolarissimi contro il Cagliari; ma c’è la variabile influenza

Zazoom 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Atalanta si prepara alla sfida contro il Cagliari con i titolarissimi, confermando la forte fiducia nella squadra che ha recentemente battuto il Chelsea. La partita, in programma sabato 13 dicembre alle 20:45 alla New Balance Arena, rappresenta un appuntamento importante, anche se resta da considerare la variabile dell'influenza di eventi esterni che potrebbero incidere sulla formazione.

CALCIO. Per la gara di sabato 13 dicembre alla New Balance Arena (alle 20,45) Palladino dovrebbe confermare quasi per intero la squadra che ha battuto il Chelsea. Davanti Cdk-Scamacca-Lookman, in difesa torna Hien. Ecodibergamo.it

atalanta titolarissimi contro cagliariAtalanta con i titolarissimi contro il Cagliari; ma c’è la variabile influenza - Per la gara di sabato 13 dicembre alla New Balance Arena alle 20,45 Palladino dovrebbe confermare quasi per intero la squadra che ha battuto il Chelsea ... ecodibergamo.it

atalanta titolarissimi contro cagliariProbabili formazioni Atalanta-Cagliari: confermato Scamacca, le sensazioni su Folorunsho - Nella giornata di sabato 13 dicembre, andrà in scena allo stadio di Bergamo la sfida ... fantamaster.it

atalanta con i titolarissimi contro il cagliari ma c8217232 la variabile influenza

© Ecodibergamo.it - Atalanta con i titolarissimi contro il Cagliari; ma c’è la variabile influenza

ATALANTA-GENOA 4-0 | HIGHLIGHTS | OTTAVI | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Video ATALANTA-GENOA 4-0 | HIGHLIGHTS | OTTAVI | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26