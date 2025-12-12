Atalanta-Cagliari sabato 13 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
Sabato 13 dicembre 2025 alle 20:45, allo stadio New Balance Arena, va in scena il match tra Atalanta e Cagliari. Due squadre che cercano di migliorare la propria situazione in classifica, affrontandosi in una sfida importante della Serie A, con l’obiettivo di consolidare o risollevare le proprie ambizioni stagionali.
Sabato sera la Serie A vede sfidarsi Atalanta e Cagliari alla New Balance Arena. Si trovano di fronte due squadre che speravano di trovarsi in una situazione leggermente migliore a questo punto della stagione, ma che hanno le carte in regola per alzare il loro livello. La Dea ha subito un brutto stop al Bentegodi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Qui Atalanta – Scamacca carico per la sfida con il Cagliari: ecco perché calciocasteddu.it/2025/12/11/qui… #casteddu #calcio #cagliari Vai su X
Cagliari Nuovo allenamento ad Asseminello in vista della partita con l'Atalanta: le ultime a due giorni dalla gara di Bergamo - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta-Cagliari pronostico e quote: la chicca dell'esperto - Cagliari con un focus sulla chicca dell'esperto sul risultato esatto del match valido per il 15° turno di Serie A. Da calciomercato.com
Pronostico Atalanta vs Cagliari – 13 Dicembre 2025 - Cagliari si presenta come uno dei punti caldi della Serie A di questo turno. Come scrive news-sports.it
I guantoni di CAPRILE fermano Gasperini: Atalanta-Cagliari 0-0 | Serie A Enilive | DAZN