Atalanta-Cagliari sabato 13 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Almeno un cleas sheet alla New Balance Arena
Sabato 13 dicembre 2025 alle 20:45, l'Atalanta ospita il Cagliari alla New Balance Arena in una sfida di Serie A. Le due squadre, alla ricerca di miglioramenti di rendimento, si affrontano in un incontro che promette spettacolo e suspense, con le formazioni pronte a dare il massimo per ottenere punti importanti in questa fase della stagione.
Sabato sera la Serie A vede sfidarsi Atalanta e Cagliari alla New Balance Arena. Si trovano di fronte due squadre che speravano di trovarsi in una situazione leggermente migliore a questo punto della stagione, ma che hanno le carte in regola per alzare il loro livello. La Dea ha subito un brutto stop al Bentegodi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com
Atalanta-Cagliari, le probabili formazioni: Zappacosta a destra al posto dell'infortunato Bellanova - 45, arbitra Di Marco, diretta tv su DAZN e Sky): Come arriva. tuttomercatoweb.com
Probabili formazioni Atalanta-Cagliari: confermato Scamacca, le sensazioni su Folorunsho - Nella giornata di sabato 13 dicembre, andrà in scena allo stadio di Bergamo la sfida ... fantamaster.it
Serie A, Lecce-Pisa 1-0: i salentini si allontanano dalla zona retrocessione Domani Torino-Cremonese alle 15, Parma-Lazio alle 18 e Atalanta-Cagliari alle 20.45. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-gio - facebook.com facebook
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Atalanta- #Cagliari x.com
I guantoni di CAPRILE fermano Gasperini: Atalanta-Cagliari 0-0 | Serie A Enilive | DAZN