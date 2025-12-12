Atalanta Cagliari Palladino in conferenza stampa | Tornare a vincere in casa è stato fondamentale Rimonta in classifica? Il nostro obiettivo è uno solo

Raffaele Palladino ha presentato in conferenza stampa la sfida tra Atalanta e Cagliari, sottolineando l'importanza di tornare a vincere in casa e la determinazione della squadra a raggiungere il proprio obiettivo in classifica. Le parole del tecnico evidenziano l'importanza di questa partita per la Dea, in un momento cruciale della stagione.

Atalanta Cagliari, Palladino in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro i sardi. Le parole del tecnico della Dea Raffaele Palladino in conferenza stampa ha presentato la sfida della sua Atalanta contro il Cagliari. Ecco alcune dichiarazioni. TORNARE A VINCERE IN CASA – «Molto, ma pensiamo in primis alla continuità di prestazione oltre che i . Calcionews24.com Atalanta Cagliari, Palladino in conferenza stampa: «Tornare a vincere in casa è stato fondamentale. Rimonta in classifica? Il nostro obiettivo è uno solo» - Le parole del tecnico della Dea Raffaele Palladino in conferenza stampa ha presentato la sfida della s ... calcionews24.com Atalanta, Palladino: "Per noi è la prova del nove. Credo nella risalita" - Cagliari è una sfida fondamentale per risollevare la classifica della Dea. tuttomercatoweb.com Qui Atalanta – Scamacca carico per la sfida con il Cagliari: ecco perché calciocasteddu.it/2025/12/11/qui… #casteddu #calcio #cagliari X.com Cagliari Nuovo allenamento ad Asseminello in vista della partita con l'Atalanta: le ultime a due giorni dalla gara di Bergamo - facebook.com Facebook © Calcionews24.com - Atalanta Cagliari, Palladino in conferenza stampa: «Tornare a vincere in casa è stato fondamentale. Rimonta in classifica? Il nostro obiettivo è uno solo»

La conferenza stampa di presentazione del tecnico Raffaele Palladino

Video La conferenza stampa di presentazione del tecnico Raffaele Palladino Video La conferenza stampa di presentazione del tecnico Raffaele Palladino