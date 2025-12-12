Astro Boy il capostipite delle serie tv nipponiche a puntate

Astro Boy, creato da Osamu Tezuka, è considerato il capostipite delle serie tv giapponesi a puntate. Questo articolo esplora il suo ruolo fondamentale nella nascita dell’anime e della narrazione seriale in Giappone, collegandosi alle origini visive dell’animazione giapponese e al suo sviluppo come forma artistica e culturale.

di Alessandro Spagnuolo Dopo aver esplorato la settimana scorsa le origini visive dell’anime* giapponese con il frammento pionieristico Katsud? shashin (????, letteralmente “Immagini in movimento”), considerato la più antica sequenza disegnata del Giappone, è ora il momento di compiere un passo decisivo nella storia della narrazione seriale per immagini. Con l’arrivo di Astro Boy (?????, Tetsuwan Atomu, letteralmente “Atom dal braccio di ferro”), il mezzo trova la sua forma compiuta: nasce la prima animazione giapponese strutturata come serie televisiva a episodi da 30 minuti, debuttando il 1° gennaio 1963 su Fuji TV, trasmessa settimanalmente e concepita per un pubblico generalista, capace di conquistare il 40% di share Tv al suo picco. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

