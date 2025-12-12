Astoria arrivano ‘Vita privata’ e ‘The Teacher’
A Astoria, questa sera arrivano le nuove uscite ‘Vita privata’ e ‘The Teacher’. I primi dieci lettori che presenteranno questa pagina alla cassa della multisala dalle 18 riceveranno un biglietto omaggio per il cinema. Un’occasione da non perdere per godersi due film e vivere un’esperienza cinematografica gratuita.
Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18. In cartellone arriva Vita privata, diretto da Rebecca Zlotowski. L’azione si svolge a Parigi e segue la storia della celebre psichiatra Lilian Steiner (Jodie Foster). Quando la donna scopre la morte improvvisa di una sua paziente, la tranquillità borghese della sua vita viene scossa dalle fondamenta. Convinta che non si tratti di suicidio, Lilian si lascia trascinare – anche grazie all’inatteso ritorno dell’ex marito (Daniel Auteuil)– in un’indagine che diventa presto una discesa nel proprio inconscio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Breve per la Rassegna “Tutti a Teatro. Spettacoli per famiglie” all’Astoria: Il bosco delle storie di Natale Fondazione TRG / La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale Liberamente ispirato ai racconti di Selma Lagerlöf. Uno spettacolo di Drogheria Rebelot co - facebook.com Vai su Facebook