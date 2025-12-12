Assoluti di Nuoto | Asia Delmonte della Polisportiva Riccione pronta a scendere in vasca nei 50 stile
Asia Delmonte, nuotatrice della Polisportiva Riccione, si prepara a gareggiare nei 50 metri stile libero ai Campionati Italiani Assoluti in vasca corta. L'appuntamento è programmato per il pomeriggio di sabato, offrendo un'ulteriore occasione di mettersi in evidenza in questa prestigiosa competizione nazionale.
Riccione. Nuoto assoluti, la riccionese Asia Delmonte nei 50 metri il 13 dicembre
