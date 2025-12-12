Assoluti di Nuoto | Asia Delmonte della Polisportiva Riccione pronta a scendere in vasca nei 50 stile

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Asia Delmonte, nuotatrice della Polisportiva Riccione, si prepara a gareggiare nei 50 metri stile libero ai Campionati Italiani Assoluti in vasca corta. L'appuntamento è programmato per il pomeriggio di sabato, offrendo un'ulteriore occasione di mettersi in evidenza in questa prestigiosa competizione nazionale.

Sabato, nel programma pomeridiano dei Campionati Italiani Assoluti in vasca corta (25 metri), l’atleta di Polisportiva Riccione Asia Delmonte prenderà parte alla prova dei 50 metri stile libero. La presenza dell’atleta alla rassegna nazionale rappresenta un passaggio significativo nel percorso. Today.it

assoluti nuoto asia delmonteAssoluti di Nuoto: Asia Delmonte, della Polisportiva Riccione, pronta a scendere in vasca nei 50 stile - La presenza dell’atleta alla rassegna nazionale rappresenta un passaggio significativo nel percorso tecnico e competitivo maturato durante la stagione ... today.it

assoluti nuoto asia delmonteRiccione. Nuoto assoluti, la riccionese Asia Delmonte nei 50 metri il 13 dicembre - Nuoto assoluti, la riccionese Asia Delmonte nei 50 metri il 13 dicembre. lapiazzarimini.it

Immagine generica

Flero, L'Artistica Brescia protagonista agli Europei

Video Flero, L'Artistica Brescia protagonista agli Europei