associazioni e sindacati in campo donati 900 euro al centro antiviolenza e presto un ginecologo al consultorio

Torna in via Cavour il Mercatino della solidarietà, in programma oggi e domani, dopo il successo della prima edizione che aveva già permesso di raccogliere 900 euro. Una somma importante, frutto del lavoro congiunto di Spi Cgil, Auser, Rosi Tessuti, centro diurno "Arboreto" e cooperativa sociale Nuova Dimensione, che è stata consegnata al Centro antiviolenza (Cav) di Gubbio nel corso dell’iniziativa "La rivoluzione delle donne", promossa dallo Spi Cgil Alto Chiascio. L’appuntamento, ospitato nell’aula magna della scuola "Mastro Giorgio – Nelli", ha rappresentato un momento di riflessione sul cinquantesimo anniversario dei consultori e sul ruolo che questi servizi rivestono ancora oggi nel garantire diritti e supporto alle donne. 🔗 Leggi su Lanazione.it