Asset congelati la Russia promette vendetta | Abbiamo 300 miliardi di dollari di investimenti esteri potremmo sequestrarli

Ilfattoquotidiano.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Russia minaccia ritorsioni contro i beni congelati, dichiarando di poter sequestrare circa 300 miliardi di dollari di investimenti esteri. Nel frattempo, l’UE valuta un regolamento permanente sulle sanzioni anti-russe, che rafforza le misure di immobilizzazione e apre nuove discussioni sul supporto all’Ucraina.

Ieri il commissario Ue all’Economia Valdis Dombrovskis in conferenza stampa ha detto che il regolamento sul rinnovo sine die delle sanzioni anti-russe, al vaglio del Consiglio Ue, “contribuirà alle discussioni sul prestito di riparazione” all’Ucraina: “Sta ponendo l’immobilizzazione dei beni russi su solide basi, evitandoci di dover fare affidamento su un regime di sanzioni che prevede il rinnovo dell’immobilizzazione ogni sei mesi”. Entro oggi probabilmente i governi potrebbero concordare per un’intesa per prolungare il congelamento degli asset della banca centrale russa in Ue “per tutto il tempo necessario”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

