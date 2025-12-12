Asset congelati la Russia promette vendetta | Abbiamo 300 miliardi di dollari di investimenti esteri potremmo sequestrarli

La Russia minaccia ritorsioni contro i beni congelati, dichiarando di poter sequestrare circa 300 miliardi di dollari di investimenti esteri. Nel frattempo, l’UE valuta un regolamento permanente sulle sanzioni anti-russe, che rafforza le misure di immobilizzazione e apre nuove discussioni sul supporto all’Ucraina.

Ieri il commissario Ue all’Economia Valdis Dombrovskis in conferenza stampa ha detto che il regolamento sul rinnovo sine die delle sanzioni anti-russe, al vaglio del Consiglio Ue, “contribuirà alle discussioni sul prestito di riparazione” all’Ucraina: “Sta ponendo l’immobilizzazione dei beni russi su solide basi, evitandoci di dover fare affidamento su un regime di sanzioni che prevede il rinnovo dell’immobilizzazione ogni sei mesi”. Entro oggi probabilmente i governi potrebbero concordare per un’intesa per prolungare il congelamento degli asset della banca centrale russa in Ue “per tutto il tempo necessario”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Asset congelati, la Russia promette vendetta: “Abbiamo 300 miliardi di dollari di investimenti esteri, potremmo sequestrarli”

