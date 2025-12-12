Assegno di inclusione il governo fa cassa sugli ultimi | assegno dimezzato per il primo mese di proroga

Il governo ha annunciato una proroga dell'assegno di inclusione, ma con una novità: per il primo mese, l'importo sarà dimezzato. La decisione solleva critiche e riflette le scelte della maggioranza di ridurre i benefici in momenti di crisi, evidenziando come siano ancora una volta i più deboli a pagare il prezzo delle politiche di austerità.

Quando c'è da tagliare, il governo e la maggioranza non hanno mai dubbi. A rimetterci sono sempre gli ultimi. È stato così quando il governo guidato da Giorgia Meloni ha deciso di cancellare il Reddito di cittadinanza ed è così anche ora, con un emendamento alla Manovra che punta a introdurre una stretta all'Assegno di inclusione. La novità riguarda il primo mese di rinnovo della misura di sostegno. L'importo, infatti, sarà dimezzato. Un mezzo passo indietro, quindi, rispetto alla decisione dello stesso governo di azzerare la sospensione. Insomma, per i beneficiari dell'Assegno di inclusione era arrivata l'illusione di evitare il mese di stop prima del rinnovo, ma la marcia indietro sembra ora probabile con una riduzione dell'importo.

