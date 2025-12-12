Assegno di inclusione dal 2026 rinnovo senza pausa ma primo mese dimezzato | ecco le novità

Dal 2026, l'assegno di inclusione subirà importanti modifiche: il rinnovo sarà continuativo senza interruzioni, eliminando la sospensione di un mese. La prima mensilità, invece, sarà dimezzata rispetto al normale importo, rappresentando una novità significativa per le famiglie beneficiarie.

Dal 2026, il rinnovo dell’assegno di inclusione per le famiglie non subirà più la sospensione di un mese, ma la prima mensilità sarà dimezzata. La modifica punta a contenere la spesa pubblica pur mantenendo il sostegno ai nuclei vulnerabili. Fanpage.it

