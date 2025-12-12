Assegno di inclusione dal 2026 rinnovo senza pausa ma primo mese dimezzato | ecco le novità
Dal 2026, l'assegno di inclusione subirà importanti modifiche: il rinnovo sarà continuativo senza interruzioni, eliminando la sospensione di un mese. La prima mensilità, invece, sarà dimezzata rispetto al normale importo, rappresentando una novità significativa per le famiglie beneficiarie.
Dal 2026, il rinnovo dell’assegno di inclusione per le famiglie non subirà più la sospensione di un mese, ma la prima mensilità sarà dimezzata. La modifica punta a contenere la spesa pubblica pur mantenendo il sostegno ai nuclei vulnerabili. Fanpage.it
Assegno di inclusione, dal 2026 rinnovo senza pausa ma primo mese dimezzato: ecco le novità - Dal 2026, il rinnovo dell’assegno di inclusione per le famiglie non subirà più la sospensione di un mese, ma la prima mensilità sarà dimezzata ... fanpage.it
Manovra, assegno di inclusione dimezzato il primo mese dopo il rinnovo. E sale l’aliquota Rc auto - Nuove riformulazioni del governo: taglio del primo assegno dopo il rinnovo e imposta al 12,5% sulle polizze dal 2026 ... ilfattoquotidiano.itLa signora Gabriella riceve un assegno di inclusione di appena 500 euro, l’avvocato sta raccogliendo le donazioni su un conto corrente dedicato - facebook.com facebookNuova scheda animata dedicata a ??????, assegno di inclusione per donne vittime di violenza. @MinLavoro | #IlPostoGiusto x.com
ASSEGNO DI INCLUSIONE OBBLIGHI E SERVIZI SOCIALI COSA FARE DOPO IL RINNOVO?