Assassin’s Creed | Lola Petticrew tra i protagonisti della serie Netflix

Il cast della serie live-action ispirata alla saga di videogiochi Assassin’s Creed continua a crescere in vista dell’avvio delle riprese. Secondo Deadline, infatti, l’attrice Lola Petticrew (Say Nothing) ha raggiunto Toby Wallace come co-protagonista della serie in via di produzione su Netflix. Nessun dettaglio sul ruolo assegnato, ma pare che possa trattarsi di un ruolo da co-protagonista. Il colosso dello streaming non ha commentato la notizia al momento. Da un nostro precedente aggiornamento, infatti, è emerso che Toby Wallace vestirà uno dei ruoli principali nella serie Assassin’s Creed, magari proprio quello da protagonista. 🔗 Leggi su Universalmovies.it